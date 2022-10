Fußball : Vorm Auswärts-November soll ein Sieg her

Wollen gegen die TSG Balingen den vierten Dreier in dieser Saison bejubeln (von links: Christopher Spang, Sven König, Kevin Heinz und Christoph Maurer). Foto: TV/Hans Krämer / Kraemer

Trier Fußball-Regionalliga: Im Heimspiel am heutigen Samstag gegen die TSG Balingen will Eintracht Trier wieder in die Erfolgsspur zurück und sich auch für anstrengende Wochen wappnen.