Fußball Überflieger Vogel trifft im halben Dutzend

Wieder auf Kurs ist die SG Pellingen/Franzenheim/Schöndorf, die nach einem turbulenten 4:3-Erfolg gegen einen wiedererstarkten SV Konz in die erweiterte Spitzengruppe der Kreisliga A7 auf Rang vier vorgerückt ist. Nach der 0:2-Niederlage gegen den TuS Schillingen, die Trainer Thomas Werhan als „absolut gerechtfertigt“ bewertet hatte, habe seine Mannschaft im nächsten Derby eine Reaktion gezeigt. Nach einer 4:1-Führung zur Halbzeit machten die Gastgeber den Bezirksliga-Absteiger aber noch mal stark. „Es war ein sehr seltsames Spiel mit Höhen und Tiefen. Wir sind perfekt gestartet und nach 15 Sekunden nach einem tollen Diagonalball von Michael Hassani auf Adrian Meier in Führung gegangen. Mit dem ersten Freistoß von Konz bekommen wir den Ausgleich. Weil wir danach etliche Chancen ausließen, waren wir zur Halbzeit nicht zufrieden, wollten unbedingt nachlegen“, so Werhan. Louis Berens und René Blasius machten es jeweils per Kopf wieder spannend. „Konz hätte sogar noch das 4:4 machen können. So sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, atmete Werhan erleichtert auf. Für sein Team geht es am Mittwoch im Kreispokal weiter. Ab 19 Uhr steht in Schleidweiler das Achtelfinale bei B15-Tabellenführer SG Fidei an. Werhan kündigt personelle Veränderungen an: „Der eine oder andere Rückkehrer aus einer Verletzung wird von Anfang an zum Zuge kommen.“ So könnten Luca Franzen und Mike Mokelke in der Startelf stehen.