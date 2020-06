Welch’ ein Spiel : Weltmeisterglanz im Trierer Moselstadion

Bestens gelaunt wie hier im Bild links (von links) Radmilo Mihajlovic, Jürgen Kohler und Stefan Effenberg traten die Bayern vor der Bundesligasaison 1990/91 beim VfL Trier im Moselstadion an. Die 6500 Zuschauer bekamen zahlreiche Torraumszenen geboten (oben rechts). Die Miene Klaus Augenthalers (im Bild unten rechts ganz rechts) täuscht. Der damalige Abwehrchef der Münchner soll in der dritten Halbzeit durchaus Spaß gehabt haben. Foto: privat

Trier Gerade hatte Deutschland zum dritten Mal den WM-Pokal gewonnen, da bekam auch Trier ein Stück der großen Fußballwelt ab: Mit sechs Weltmeistern trat der FC Bayern München am 21. Juli 1990 zum Testspiel beim VfL Trier an. Warum der damalige Vorsitzende der Heiligkreuzer, Horst Freischmidt, Manager Uli Hoeneß im Vorfeld zum Schnaufen brachte und wie die prominenten Gäste auch in der dritten Halbzeit noch Akzente setzten, lesen sie im nächsten Teil unserer Serie „Welch‘ ein Spiel“.

Irgendwann wurde Uli Hoeneß am Telefon dann doch mal etwas ungehaltener. Am anderen Ende der Leitung: Horst Freischmidt, der Vorsitzende des VfL Trier. Im Vorfeld des Freundschaftsspiels am 21. Juli 1990 im Moselstadion wollte es der Verantwortliche des Heiligkreuzer Clubs noch einmal genau wissen: Ob der FC Bayern München denn auch wirklich mit der stärksten Elf anreise, inklusive der Stars wie Klaus Augenthaler, Jürgen Kohler, Stefan Reuter und Olaf Thon sowie den WM-Reservisten Hans Pflügler und Raimond Aumann, die 13 Tage zuvor im Olympiastadion von Rom Argentinien mit 1:0 besiegt hatten und mit Deutschland Weltmeister geworden waren. „Herr Freischmidt“, schnaufte der damalige Manager und heutige Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters, „wenn der FC Bayern ein Testspiel mit der ersten Mannschaft zusagt, dann kommt er auch mit der ersten Mannschaft“.

Gesagt getan. An jenem Samstag im Juli 1990 landete der komplette Bayern-Tross mit Trainer Jupp Heynckes auf dem Luxemburger Flugplatz Findel, um dann vom vorausgefahrenen Mannschaftsbus nach Trier chauffiert zu werden. Wegen der größeren Zuschauerkapazität fand die Partie im Moselstadion statt auf der heimischen Bezirkssportanlage in Heiligkreuz statt. Damit war es Freischmidt und seinen Mitstreitern beim VfL erneut gelungen, ein prominentes Team in die Römerstadt zu locken. Drei Jahre zuvor hatte man Borussia Mönchengladbach begrüßen können. 1992, zum 80-jährigen Bestehen des Vereins, kam dann Eintracht Frankfurt mit Trainer Dragoslav Stepanovic nach Trier.

„Durch Sponsoren waren die Gagen der Mannschaften abgedeckt. Das, was wir durch Eintritte, Werbung und den Verzehr einnahmen, hat uns enorm geholfen, unser jährliches Budget zu stemmen“, erinnert sich der inzwischen 78-jährige Freischmidt. Die Bayern etwa kamen für heutzutage bescheidene 70 000 D-Mark (rund 35 000 Euro).

Ob als Angreifer in der ersten Mannschaft, später dann als Trainer (von der Jugend bis zu den Alten Herren) und schließlich in verschiedenen Funktionen im Vorstand: Freischmidt war über Jahrzehnte hinweg einer der Leistungsträger beim VfL und hatte auch entscheidenden Anteil daran, dass dem seinerzeit hochverschuldeten Traditionsverein zu Beginn des Jahrtausends durch ein Insolvenzverfahren die finanzielle Rettung gelang. Vor zehn Jahren zog er sich zurück: „Es gab unterschiedliche Auffassungen, wie man sportliche Ziele erreicht.“

Von den unzähligen Spielen und Veranstaltungen beim und mit dem VfL Trier ist dem pensionierten Gymnasiallehrer das Match gegen die Bayern besonders in Erinnerung geblieben. Das 1:9 des seinerzeit in der fünftklassigen Landesliga angesiedelten VfL war vor 6500 Zuschauern standesgemäß – Hans-Peter Behr gelang nach einer gelungenen Kombination der Ehrentreffer. Drumherum präsentierten sich die Münchner als Stars zum Anfassen. „Mit jedem konnte man ein Gespräch führen, die Bayern schrieben unheimlich viele Autogramme, und anschließend saßen wir noch gemütlich zusammen“, erzählt Freischmidt.

Im nur einen Steinwurf vom Moselstadion entfernten Clubrestaurant des Tennisclubs Trier fanden sich Aktive, Trainer, Verantwortliche beider Vereine und auch einige Fans zu Imbiss und Umtrunk ein. Knapp 14 Tage nach dem errungenen WM-Titel waren einige der Bayern offenbar noch in Feierlaune, wie Freischmidt zu berichten weiß. Mit einem Augenzwinkern verrät er, dass „dem Klaus Augenthaler das Weizenbier besonders gut schmeckte“.

Zufrieden war auch der damalige VfL-Trainer Elmar Frank aus sportlicher Sicht, wie aus dem TV-Bericht hervorgeht: „Das Ganze war eine gelungene Sache. Die Bayern haben recht flott gespielt, und dass wir nicht zweistellig verloren haben, ist für uns als Erfolg zu werten.“ Es sei eine Ehre gewesen, gegen die Bayern zu spielen. „Unsere Spieler haben dies richtiggehend genossen.“

Den großen Rahmen der Partie hatten sie beim VfL auch genutzt, um ihren damals 36 Jahre alten Stürmer Lothar Leiendecker gebührend zu verabschieden. Bereits Mitte der siebziger Jahre hatte er für zwei Saisons in Heiligkreuz gespielt, um dann wieder zur Eintracht zurückzukehren und für sie in der Zweiten Bundesliga Süd auf Torejagd zu gehen. Nach der nur hauchdünn verpassten Qualifikation zur eingleisigen Zweiten Liga spielte Leiendecker noch für die SpVgg Fürth, Blau-Weiß 90 Berlin und den 1. FC Bocholt, um dann wieder nach Trier zurückzukehren. So richtig hörte Leiendecker freilich erst 1992 auf, nachdem er sich zwischenzeitlich zu einem Comeback hatte überreden lassen und mit dem VfL den Aufstieg in die Verbandsliga schaffte.

Horst Freischmidt ist stolz darauf, viele regionale Fußballgrößen begleitet zu haben – ob als Trainer oder als Verantwortlicher. Einer seiner früheren Schützlinge, Paul Linz, half mit seinen damaligen Salmrohrer Kollegen Hans-Peter Behr und Lidio Alves-Silva ’90 eigens für das Bayern-Spiel beim VfL als Gast aus. Auch Arno Michels war einst bei den Blau-Weißen aktiv. „Meistens treffen wir uns Jahr für Jahr beim Vatertagsfest in Morscheid“, berichtet Freischmidt. Den Weg von Michels als Co-Trainer an der Seite von Thomas Tuchel beim französischen Nobelclub Paris St. Germain verfolgt er aufmerksam. „Vielleicht klappt es ja, dass Arno mit PSG nach Trier kommt“, frohlockt Freischmidt. Das wäre noch mal ein Fußball-Leckerbissen für die ganze Region – ähnlich wie der Auftritt des FC Bayern 1990 im Moselstadion gegen den VfL.

Aufstellungen des Freundschaftsspiels zwischen dem VfL Trier und dem FC Bayern München (1:9) am 21. Juli 1990 im Moselstadion:

Eingesetzte Spieler VfL Trier: Lohmer, Hilsemer – Dellwing, Quallo, Axt, Gromzik, Brech, Freischmidt, Hartstein, Zimmer, Prison, Linz (Gastspieler FSV Salmrohr), Leiendecker, Clemens, Fries, Pauly, Schäfer, Hausmann, Kirsch, Blasius, Busch, Kersch, Alves-Silva, Behr (beide FSV Salmrohr).

FC Bayern München: Aumann, Grahammer, Pflügler, Kohler, Augenthaler (46. Bender), Effenberg (46. Schwabl), Strunz, Reuter, Wohlfarth, Thon (46. Kögl), Mihajlovic (46. McInally).

