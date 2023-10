B-Liga-Spiel Wenn der Schiri früher abpfeift: Warum es zum plötzlichen Spielabbruch in Trier gekommen ist

Das Spiel in der Kreisliga B15 zwischen der SSG Mariahof und der SG Wincheringen/Merzkirchen schien locker auszulaufen. Trotz rund 75-minütiger Unterzahl – Maikel Peters hatte früh wegen eines groben Fouls Rot gesehen – führten die Trierer am vergangenen Sonntagnachmittag klar mit 4:0 gegen die Gäste vom Saargau. „Mariahof hat das clever gemacht. Von uns war es keine gute Teamleistung. Das Ergebnis ging so in Ordnung“, berichtet Bastian Hurth, der das Traineramt bei der SG vor kurzem vom zurückgetretenen Uwe Repplinger übernommen hat. Alles sei soweit ruhig und fair verlaufen – darin sind sich Hurth und sein Kollege aufseiten der SSG, Stephan Schwarz, einig. Okay, mal habe er nach dem Platzverweis gegen sein Team eine Diskussion mit Schiedsrichter Tariq Khan gehabt, mal sei ein Spruch von Zuschauern gekommen, aber alles habe sich im Rahmen gehalten, so Schwarz.