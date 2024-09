Fußball Wittlich gelingt die schnelle Revanche

Nach dem vierten Liga-Erfolg in Serie ist die Fußballwelt bei Rot-Weiss Wittlich wieder in Ordnung. Dem 1:2 am Mittwoch zuvor im Rheinlandpokal daheim gegen den FSV Tarforst ließ man nun ein 3:1 in Trier folgen und grüßt so weiterhin von der Spitze der Tabelle.