Fußball : Zurück beim Herzensverein

Trier Kreisliga B Trier/Saar: Eigentlich wollte Daniel Penth nur noch bei den Alten Herren kicken. Warum er dann zur Trierer Eintracht zurückkehrte, welche Aufgabe er in der zweiten Mannschaft des Regionalligisten hat und wo er sich auf dem Platz am wohlsten fühlt, verrät er im Gespräch mit dem TV.

Als Daniel Penth zu seinem Herzensverein zurückkehrte, schloss sich der Kreis für den mittlerweile 37-Jährigen. Eigentlich wollte er schon Schluss machen und nur noch ein wenig bei den Alten Herren spielen. Weil man aber in Issel keine Mannschaft auf die Beine stellen konnte, warb der Co-Trainer der zweiten Mannschaft von Eintracht Trier, Christian Steinbach, erfolgreich um die Dienste von Penth. „Christian hat sich bei mir gemeldet, weil wir in Tarforst zusammengespielt haben und wir uns auch privat gut verstehen. Das hat mich natürlich noch mal gereizt“, sagt Penth.

Mit fünf Jahren begann er einst in der F-Jugend der Eintracht. Nach dem Zwangsabstieg der Zweiten des SVE aus der Oberliga 2006 – die erste Mannschaft stieg im selben Jahr aus der Regionalliga ab – legte der polyvalent einsetzbare Penth eine dreijährige Pause ein. „Das war auch berufsbedingt begründet. Dann habe ich noch mal richtige Lust bekommen und spielte unter dem unvergessenen Erwin Berg beim SV Krettnach insgesamt acht Jahre in der Bezirks- und Kreisliga A. Das war auch eine sehr schöne Zeit im Tälchen“, berichtet in Trier geborene und in Kasel lebende Vollblutfußballer. Anschließend zog es ihn für eineinhalb Jahre zum FSV Tarfors II, und er kehrte dann nochmals für ein halbes Jahr zum mittlerweile nur noch B-Liga spielenden SV Krettnach zurück. Es folgten vier Jahre bei C-Ligst TuS Issel.