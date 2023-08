Nachspielzeit Zwei Aufreger in der A-Klasse

Die meisten Kreisligisten in der Region haben gerade erst einmal zwei Partien absolviert – und schon gibt es die ersten Aufreger. Dabei stehen zwei Partien im Fußballkreis Trier-Saarburg im Fokus. Die dortige Spruchkammer hat den sportlich errungenen 3:0-Sieg der SG Kordel/Welschbillig in der A-Klasse 9 am grünen Tisch in einen Erfolg für den SV Föhren umgewandelt.

24.08.2023, 17:41 Uhr

Foto: Esther Jansen

In derselben Staffel gibt es zudem heiße Diskussionen um einen Platzverweis in der Begegnung zwischen dem SV Trier-Irsch und dem VfL Trier. Dieser könnte zu einer Neuansetzung des Spiels führen.