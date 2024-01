Jugendfußball Zweitliganachwuchs spielt bei Turnier in Trier

Wer Nachwuchsfußball auf höherem Niveau erleben will, sollte sich die zweite Auflage des ARC-Löwen-Hallenmasters der Spielvereinigung (SpVgg) Trier am Wochenende nicht entgehen lassen. Der Club aus dem Süden der Stadt lädt zu diversen Turnieren mit guter Besetzung ein. Die Spiele finden in der Sporthalle am Mäusheckerweg im Stadtteil Pfalzel statt.