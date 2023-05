Trier/Region Zwischen Aufstiegsfieber und Abstiegskampf

Drittklassig spielte der FC Bitburg zwar bereits in den siebziger Jahren, doch in der (fünftklassigen) Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar waren die Bierstädter noch nie zuvor vertreten. Bereits ein Remis im heutigen Heimspiel (17.30 Uhr, Stadion Ost) gegen die SG 99 Andernach reicht dem Team von Trainer Fabian Ewertz aus, um den Triumph perfekt zu machen. Wie in der Rheinland- sind auch eine Etage tiefer in der Bezirksliga noch zwei Spieltage zu absolvieren. Aktuell führt Rot-Weiß Wittlich mit drei Zählern Vorsprung auf Mosella Schweich. Sollten die Säubrenner am heutigen Samstag (ab 17.30 Uhr) im Duell gegen die SG Geisfeld mehr Punkte einfahren als die Schweicher (bei der SG Wallenborn) stünde auch hier der Meister vorzeitig fest. Im Tabellenkeller der Bezirksliga geht es noch um die Frage, wer die SG Mont Royal, die SG Kyllburg und die SG Geichlingen in die A-Klassen begleiten muss. Um den rettenden 13. Platz kämpfen der SV Zeltingen-Rachtig (33 Punkte/31 Spiele/daheim gegen Kyllburg) und der SV Hetzerath (29/30/daheim gegen den SV Lüxem). Aus den drei A-Klassen steigen nur die Meister auf. Jeweils vorm finalen Spieltag sind in der Eifel der TuS Ahbach, im Spielkreis Mosel die SG Laufeld/Buchholz und in Trier-Saarburg der SV Tawern durch.