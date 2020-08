Fußball : Trierer Fußballverein droht der Zwangsabstieg

Trier/Koblenz Drei Jahre lang stellte C-Ligist SV Alemannia nicht genügend Schiedsrichter. Nun soll die Mannschaft außer Konkurrenz spielen.

In einem über das elektronische Postfach des Verbands zugestellten Schreiben heißt es, dass bereits in den vergangenen drei Spieljahren das Schiedsrichter-Soll nicht erfüllt wurde. Deshalb müsse man nun in der 2020/21er Runde außer Konkurrenz am Spielbetrieb teilzunehmen und am Ende absteigen.

Dem widerspricht Dennis Peters, Vorsitzender des SV Alemannia, auch nicht. In verwirren vielmehr die schriftlichen Ausführungen und Telefonate, die Trainer Herbert Behr im Auftrag des Vereins mit Tobias Stümper von der FVR-Geschäftsstelle geführt hat. „Die Aussage, dass nach unserer ersten Kontaktaufnahme am 29. Juni nichts mehr zu machen gewesen sei, ist schlicht nicht richtig. Nachweislich hat Herbert Behr mit Herrn Stümper noch zwei weitere Telefonate am 2. und 6. Juli geführt. Hier ging es darum, dass, wenn die Saison erst im September beginnen sollte, unser Verein drei Schiedsrichter für einen ersten Anwärter-Lehrgang fristgerecht melden würde und wir dann offiziell um Punkte in der Meisterschaft spielen würden.“ So habe die Alemannia dann auch die Mannschaft gemeldet – nachdem man quasi grünes Licht erhalten habe. Peters weiter: „Uns wurde im ersten Gespräch mitgeteilt, dass wir keine Chance hätten, den angekündigten Sanktionen zu entgehen, wenn die Saison normal im August begonnen hätte. Das hätten wir dann auch so akzeptiert. Doch von den Inhalten des zweiten und dritten Telefonats war in dem Schreiben des Verbandes nichts zu lesen.“