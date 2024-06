Serie „Meine EM“ Trierer Lokal wird zu georgischem Fan-Zentrum

In der Matthiasstraße im Süden der Stadt weht die georgische Fahne – und das nicht nur zur Fußball-Europameisterschaft: Seit gut einem Jahr betreibt Marina Sotiriadou hier das Restaurant „Tiflis“. Herzhafte Käsebrot-Variationen bis hin zu zartem Schaschlik, gefüllte Teigtaschen und würzige Suppen: Die (Ess-) Kultur des gut 3,7 Millionen Einwohner zählenden Staates östlich des Schwarzen Meeres können die Gäste hier erleben. Nicht fehlen darf der kräftige georgische Wein. Dieser dürfte reichlich fließen, sollte es am Dienstag ab 18 Uhr wirklich klappen mit einem Sieg, wenn das Team von Trainer Willy Sagnol im ersten EM-Match der georgischen Fußballgeschichte überhaupt in Dortmund auf den Nachbarn Türkei trifft.