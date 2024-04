Fußball Trierer Traditionsclub im Tabellenkeller

Ganze 13 Jahre hatten sie gebraucht, um wieder in die A-Klasse zurückzukehren. In der zweiten Saison nach dem Aufstieg droht dem traditionsreichen VfL Trier nun wieder der Gang in die B-Klasse. Enttäuscht musste der Sportliche Leiter Stefan Fries nach dem 0:2 im Stadt- und Kellerduell beim FSV Tarforst II feststellen, dass „der Gegner mehr investiert hat, giftiger, lauffreudiger und präsenter als unsere Mannschaft war“. Dem erst in der Winterpause zum Trainer der ersten Mannschaft beförderten Marco Neumann und dessen Assistenten Sebastian Oberbillig bescheinigt Fries „sehr, sehr gute Arbeit – sie genießen auch in dieser schwierigen Phase unser absolutes Vertrauen“. In einer Videoanalyse im Vorfeld der Partie in Tarforst hätten die Trainer „all das, auf was es ankommt, zu 100 Prozent angesprochen“. Fries macht (auch) ein mentales Problem aus: „Einem wie Felix Finkenberg, der Chancen hat, rackert und kämpft, fehlt einfach ein Erfolgserlebnis“. Das kommende Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, auf der heimischen Bezirkssportanlage in Heiligkreuz des Tabellenvorletzten gegen das Mittelfeldteam SG Niederkell-Kell bezeichnet Fries als „Matchball-Spiel, in dem wir den Bock umstoßen wollen“. Ein Abstieg der Trier-Süder käme zur Unzeit: Der Stadtrat hat den Bau des neuen Kunstrasens mittlerweile durchgewunken. Die Arbeiten sollen Mitte des Jahres beginnen. Dann erwartet der VfL einen Aufschwung. Schließlich hätten ihm in der Vergangenheit immer wieder potenzielle Neuzugänge mit der Begründung abgesagt, dass „sie zwar generell gerne zu uns kommen würden, aber keine Lust auf den Hartplatz haben“, so Fries.