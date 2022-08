Fußball : Triers U19 muss mit wütendem Sportclub Freiburg rechnen

Eintracht Trier Logo Foto: TV/Verein

Trier Von den beiden Niederlagen zum Start in die neue A-Jugend-Bundesliga-Saison lassen sich die Nachwuchsfußballer von Eintracht Trier nicht entmutigen. „Wir rechnen uns was aus“, sagt Trainer Jan Stoffels vor dem Gastspiel am heutigen Samstagmorgen beim SC Freiburg selbstbewusst.