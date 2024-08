Fußball Jünger, frischer – und erfolgreicher?

Mit einem deutlich verjüngten Kader geht die SG Trittenheim/Neumagen-Dhron/Leiwen-Köwerich in die neue Runde. Nach Platz neun und zehn in den beiden Saisons zuvor will die Mannschaft von Trainer Timo Toppmöller (will nur noch im äußersten personellen Notfall mitspielen) den Klassenverbleib möglichst früh klarmachen – und am Ende einen einstelligen Tabellenplatz belegen. Die Vorbereitung, die Toppmöller mit seiner Mannschaft sehr früh begonnen hatte und die insgesamt sieben Wochen dauerte, lässt aus seiner Sicht noch keine aussagekräftigen Rückschlüsse zu: „Es waren sehr anstrengende und intensive Wochen, in denen die Integration der neuen Spieler im Vordergrund stand.“ Testsiege gab es gegen den klassentieferen SV Gonzerath (6:0) und den B-Ligisten SV Gutweiler (4:1). Demgegenüber standen Niederlagen gegen Bezirksligist Sirzenich (0:8), den künftigen Ligakonkurrenten SV Föhren (0:3) und den SV Bekond aus der Kreisliga B10 (1:3). Der 42-jährige Toppmöller erwartet die überwiegend mit Teams des Spielkreises Mosel besetzte A-Liga ausgeglichener und stärker als zuvor: „Jeder kann jeden schlagen. Das haben wir schon im Vorjahr gesehen. Der SV Wittlich ist leicht favorisiert, doch ich traue auch Mehring und Föhren sehr viel zu. „Auf die neuen Gegner freut sich Toppmöller besonders. „Neben Niederemmel haben wir mit Mehring und Föhren zwei weitere Derbys, die ich extrem spannend finde. Es werden besondere Spiele.“