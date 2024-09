Fußball Was Hauser so locker und spritzig macht

Er ist erst 23 Jahre jung, hat aber bereits Erfahrung in höheren (Jugend-) Ligen sammeln können: Nach Anfangsjahren bei seinem Heimatverein SV Leiwen-Köwerich fand der in Trittenheim aufgewachsene und auch nach wie vor dort lebende Angreifer mit elf Jahren den Weg nach Trier. Bei der Eintracht spielte er in der U15-Regionalligamannschaft, wechselte zwei Jahre später als B-Junior zur Schweicher Mosella und spielte dort in der Regionalliga. Auch als A-Jugendlicher war der gebürtige Trierer in Schweich unterwegs, spielte dort in der Rheinlandliga, ehe es in die erste Mannschaft ging. „Nach zwei Jahren in der Bezirksliga, in denen ich nur wenig Spielpraxis sammeln durfte, habe ich mich entschieden, nach Trittenheim zurückzukehren. Die Mosella hatte seinerzeit 22 weitere Spieler auf gleichem Niveau. So bin ich im Winter 2022 gewechselt und in der darauf folgenden Saison habe ich direkt einen Stammplatz gehabt“, blickt Hauser zurück.