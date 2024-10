Fußball Warum Heiko Dahler in Udelfangen aufgehört hat

Knapp zweieinhalb Jahre lang hat Heiko Dahler beim SV Udelfangen als Trainer gewirkt, dabei mit der Mannschaft im Mai den langersehnten Wiederaufstieg in die B-Klasse geschafft. Nach acht Spieltagen hat der Mitte 2022 von der SG Sauertal II gewechselte Coach nun einen Schlussstrich gezogen. Am Sonntagabend und damit kurz nach der 2:5-Niederlage beim SV Filzen-Hamm trat Dahler von seinem Amt zurück. „Schweren Herzens habe ich meinen Stuhl geräumt. Nach einigen Gesprächen in den vergangenen Wochen mit dem Team und dem Vorstand bin ich letztendlich zu diesem Entschluss gekommen“, sagt Dahler auf TV-Anfrage. Es habe die „eine oder andere Nickligkeit und Kommunikationsschwierigkeit im Verhältnis zur Mannschaft gebeten“, lässt der Zweite Vorsitzende Andreas Gouverneur durchblicken. Der bisherige Co-Trainer Nino Tuttolani, der vor der Saison von der SG Aach/Butzweiler/Newel gekommen war, rückt nun auf. „Angedacht ist, dass es Nino zumindest bis zur Winterpause macht. Details müssen wir noch klären“, so Gouverneur, der am Sonntag Zeuge der Partie beim SV Filzen-Hamm war: „Nach 30 Minuten müssen wir nicht nur 1:0, sondern sogar mit 3:0 oder 4:0 führen. Dann haben wir uns unerklärlicherweise aus dem Rhythmus gebracht. Einige fingen an zu meckern, und am Ende haben wir so völlig verdient verloren.“