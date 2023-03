Fußball Unbekümmert im Aufstiegskampf

In welcher Liga sie in der kommenden Saison antreten, ist noch nicht klar. Wer die Mannschaft der SG Fell/Longuich/Riol in der 2023/24er Runde trainiert, steht aber fest: Jan Küchling (47) und sein mitspielender (aktuell aber noch mit den Folgen von Bänderrissen im Sprunggelenk kämpfender) Assistent Carsten Reis (33) bleiben über den Sommer hinaus an Bord. Das gab die Spielgemeinschaft kürzlich bekannt. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass Jan und Carsten eine weitere Spielzeit bei uns an der Seitenlinie stehen. Die Zusammenarbeit in dieser Saison war und ist vertrauensvoll und erfolgreich. Wir alle sind uns sicher, dass die beiden unsere junge Mannschaft noch weiterentwickeln werden“, betont Vorstandsmitglied Jürgen Junges.