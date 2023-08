Fußball Fuchs-Brüder und der FC Bitburg sind erleichtert über ersten Punkt

Überwog die Freude über den ersten Punkt oder doch der Frust, eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben zu haben? In diesem Spannungsfeld befanden sich auch die Brüder Kevin und Nico Fuchs nach dem 2:2 ihres FC Bitburg am Freitagabend im Auswärtsspiel der Fußball-Oberliga beim FV Diefflen. „Klar sind wir etwas enttäuscht, nachdem wir das Spiel beim Stand von 2:0 eigentlich in der Hand hatten und sogar ein dritter Treffer möglich war. Aufgrund der zweiten Hälfte, in der wir immer mehr unter Druck geraten sind, ist es aber okay. Darauf können wir aufbauen“, bilanzierte Nico Fuchs (21). Gemeinsam mit seinem fünf Jahre älteren Bruder Kevin agierte er diesmal in der Sturmspitze.