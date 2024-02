Auch Eintracht Trier hilft mit Vereine in der Region stemmen sich gegen Gewalt und Unfairness

Der Umgang auf den Fußballplätzen ist rauer geworden. Auch in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück gab es in jüngerer Vergangenheit Disziplinlosigkeiten gegenüber Unparteiischen, zwischen Spielern oder etwa unter Zuschauern. Als mit Paul Kohl und Matthias Mayer ausgerechnet die zwei Jung-Schiedsrichter der SG Langsur/Igel-Liersberg/Zewen im Herbst bei Spielen verbal angegriffen wurden, war für Jugendleiter Dominik Wintersig das Maß voll: „Es ging darum, aufzustehen, aktiv zu werden, sich gegen Unfairness und Gewalt auf und neben den Fußballplätzen zu stemmen – und dabei möglichst viele Vereine mit ins Boot zu nehmen.“