Fußball VfL Trier wirft langjährigen Trainer raus: Die Hintergründe

Sehr enttäuscht reagierte Boussi auf die Trennung, zumal er erst kurz vor dem Spiel gegen Schöndorf aus dem Libanon zurückgekehrt war, wo er an einer Familienfeier teilgenommen hatte. In den vorangegangenen Partien bei der SG Longuich (0:1) und am Donnerstag im Wiederholungsspiel beim SV Trier-Irsch (1:4) hatte er deshalb gar nicht auf der Bank gesessen. Bevor er sich zu seinem Rauswurf öffentlich detailliert äußert, möchte Boussi erst noch das Gespräch mit dem aktuell im Urlaub weilenden Vorsitzenden des VfL, Stefan Grabowsky, suchen und „fragen, ob das wirklich in Ordnung ist, wenn man so miteinander umgeht“. Bereits seit einigen Wochen habe er Hinweise dafür erhalten, dass an seinem Stuhl gesägt werde, lässt der geschasste Coach gegenüber dem TV durchblicken.