Fußball Von Madeira zur Mosella: In Schweich spielt jetzt ein Ronaldo

Er hat zuletzt auf der Atlantikinsel Madeira gespielt – und in seinem Namen taucht auch noch der des Weltstars Ronaldo auf, der auf dem zu Portugal gehörenden Eiland aufwuchs: Nicht nur aufgrund dieser beiden Parallelen ist der jüngste Neuzugang von Rheinlandligist TuS Mosella Schweich außergewöhnlich. Auch der bisherige fußballerische Werdegang des links wie rechts auf der offensiven Außenbahn einsetzbaren, in verschiedenen Luxemburger Junioren-Nationalteams erprobten Ronaldo Machado (19) ist bemerkenswert. Da er nach einem Jahr in der U19 des aktuellen Zweitligisten Maritimo Funchal keine Perspektive mehr sah („Sie hätten mich dort gerne gehalten, allerdings nur für die zweite Mannschaft.“), wollte er zurück ins Großherzogtum. Ein Wechsel zum dortigen Erstligisten FC Monnerich hat sich dann wegen offenbar zu hoher Ablöseforderungen des RFC Union Luxemburg, der die nationalen Transferrechte an ihm hält, zerschlagen. „Der Kontakt kam über einen Arbeitskollegen von mir zustande. Ronaldo suchte einen Verein, bei dem er Spielpraxis sammeln kann. Er hat ein paar Mal bei uns mittrainiert. Man hat direkt gesehen, dass Ronaldo super ausgebildet ist. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen“, berichtet Mosella-Präsident Harald Emmrich. Beim jüngsten 0:1 der Schweicher bei der SG Vordereifel-Müllenbach fehlte der in Befort unweit von Echternach lebende Akteur mit portugiesischer und luxemburgischer Staatsbürgerschaft aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Transferprozederes noch.