Fußball-Rheinlandligist FSV Trier-Tarforst hat hohe Ziele Fußball-Rheinlandliga: Tarforst investiert Preisgeld in Teamtag

Nach dem geglückten Saisonfinale (starke acht Punkte in den letzten fünf Spielen) und dem Erreichen des Klassenverbleibs blieb für Trainer Patrick Zöllner und seine Jungs wenig Zeit zum Verschnaufen. Bereits am 28. Juni starteten die Kicker aus dem Trierer Höhenstadtteil in die Saisonvorbereitung.