Fußball Klapper-Rhythmen begleiten Siegtreffer

Die SG Ruwertal ist nicht nur die Mannschaft der Stunde, sondern die Mannschaft der Rückrunde: 28 von 30 möglichen Punkten haben das Team von Trainer Benjamin Leis aus dem Tabellenkeller mittlerweile bis auf Position vier klettern lassen. Der Treffer von Philipp Hahn in der vierten Minute der Nachspielzeit am Samstag in Wallenborn bescherte den Vereinigten aus Mertesdorf, Kasel und Waldrach den neunten Sieg im zehnten ungeschlagenen Spiel.