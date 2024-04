Fußball Schlusslicht Wallenborn gelingt faustdicke Überraschung

Mit einem 3:2-Erfolg kehrte die SG Ruwertal nach zwei Niederlagen am Stück in die Erfolgsspur zurück und ist im Kampf um Platz zwei zurück. Zunächst aber traf Tim Kugel für den SV Konz zur Führung (22.), ehe die Hausherren nach fünf Hochkarätern und einem verschossenen Foulelfmeter von Philipp Hahn (33., SVK-Torwart Daniel Haas parierte) kurz vor der Pause egalisierten. Pascal Neumann hatte nach einer Ecke von Hahn per Kopf in den Winkel getroffen (44.). Jannis Hoffmann brachte Ruwertal erstmals in Führung (61.), doch wenige Augenblicke später war es Marc Picko, der einen missglückten Rückpass zum 2:2 nutzte (65.). Gegen effektive Konzer, die aus zwei Torchancen zwei Treffer erzielten, gelang Neumann der 3:2-Siegtreffer, als der Mittelfeldspieler eine Flanke von Lukas Hofmann erneut mit dem Kopf in die Maschen setzte (72.). Ruwertals Coach Benny Leis sprach von „Chancenwucher, den wir heute betrieben haben. Zur Halbzeit hätten wir gut und gerne 4:1 führen müssen. So haben wir es unnötig spannend gemacht, obwohl wir über die kompletten 90 Minuten die bessere Mannschaft waren“.