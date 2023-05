Fußball Torschütze und Taktgeber in einem

Walsdorf · Kreisliga B I: Er zählt zu den großen Talenten der SG Walsdorf, die in der ablaufenden Saison so prächtig eingeschlagen haben. Marco Hattenrath hat bereits 20 Mal getroffen und einige Vorlagen beigesteuert. Im Gespräch mit dem TV verrät er, was seine Mannschaft so stark macht, und welchen Interessenten er zuletzt einen Korb gegeben hat.

18.05.2023, 11:10 Uhr

29.04.2023, Rasenplatz, Berndorf, GER, Kreisliga B, SG Walsdorf/Berndorf/Hillesheim/Wiesbaum vs SG Bleialf/Mehlental, im Bild Foto © Sebastian J. Schwarz Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Er ist Ende April erst 19 Jahre jung geworden, doch auf dem Platz besticht Marco Hattenrath bereits mit einer großen Portion Abgeklärtheit und Coolness. Für die SG Walsdorf/Berndorf/Hillesheim/Wiesbaum erzielte der Youngster im bisherigen Saisonverlauf 20 Tore und steuerte zudem neun Assists bei. Mit seiner Unbekümmertheit und seinem schon ziemlich ausgeprägten Spielverständnis hat sich der gebürtige Adenauer und im nordrhein-westfälischen Dollendorf lebende Fußballer in die Top drei der B-I-Torjägerliste katapultiert. Nur Nohns Peter Schröder (21) und der Ulmener Mike Schumacher (27 Tore, siehe Interview links) haben öfter getroffen.