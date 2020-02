Interview Frank Wagner : Warum das Sauertal so anziehend ist

Ralingen Fußball: Frank Wagner, der Initiator des Turniers um den Wintercup, freut sich auf spannende Duelle.

Namhafte Teams in der Wintervorbereitung zusammenzubringen, einen attraktiven Rahmen zu bieten und den guten Zweck unterstützen: Diese Idee hatte Frank Wagner vor gut fünf Jahren. Begeistert waren davon die Verantwortlichen der SG Ralingen. Inzwischen stehen die Sauertaler und ihr früherer Trainer, der einst für Salmrohr in der Regionalliga auf Torejagd ging, vor der sechsten Auflage des Wintercups. Was sich Wagner vom Aufeinandertreffen der beiden Oberligisten Eintracht Trier und Schott Mainz sowie den Luxemburger Erstligisten Victoria Rosport und Fola Esch erwartet, was seine größte Sorge vor dem Turnier am Samstag und Sonntag (siehe Infokasten) ist und wie seine Pläne als Trainer sind, verrät er im TV-Interview.