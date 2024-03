Bezirksliga 8:1 gewonnen - und doch nur bedingt zufrieden

Wer sich am Wochenende als heimischer Fußballfan einen vergnüglichen und sorgenfreien Nachmittag machen will, der ist an der Römischen Weinstraße gut aufgehoben. Vor allem für die in einigen Fußballforen ach so verdammten „Erfolgsfans“ ist ein Sonntagnachmittag in Sichtweite der Schweicher City ein angesagter Ausflugsort. Der Erfolg ist – und das nicht erst in dieser Saison – so gut wie programmiert und Tore gibt es auch en masse zu sehen.