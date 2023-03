Fußball Der Teamgeist spornt ihn an

Beim Sportverein Viktoria Wasserliesch/Oberbillig hat Carlo Lambert alles im Blick: Einerseits ist er ein Insider, kennt die Strukturen und die Macher aus dem Effeff, prägte und prägt er doch die erste Mannschaft einst als Spieler und danach über mehrere verschiedene Amtszeiten hinweg als Trainer. Der seit Sommer 2021 wieder an der Seitenlinie stehende Coach ist aber auch im engeren Sinne immer nah am Geschehen dran, schließlich wohnt der 52-Jährige mit Ehefrau Julia und den beiden Söhnen nur einen Torwartabschlag weit entfernt von der am Moselufer gelegenen Sportanlage. Das wird sich aber demnächst ändern, zieht es die Lamberts doch ins benachbarte Konz. Dem SV Viktoria will der Polizeibeamte aber die Treue halten: „Wir sind uns grundsätzlich einig, dass ich weitermache.“ Nun hofft der Coach noch, dass auch sein mitspielender Co-Trainer Christian Albrecht (49) eine weitere Saison beim Trier/Saar-B-Ligisten eine weitere Spielzeit dranhängt.