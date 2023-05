Fußball und Soziales 13 Tore, 1200 Besucher und 50.000 Euro Erlös beim Benefizkick

Gleich in mehrfacher Hinsicht haben sie es im Prümtal so richtig krachen lassen: Zum Benefizspiel der mit vielen bekannten Fußballgrößen gespickten Lotto-Elf und den Special-Olympics-Friends, einer von Wolfgang Bormann und Detlef Maiers gecoachten Ü40-Regionalauswahl, kamen am Dienstag rund 1200 Besucher auf die Sportanlage in Watzerath (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Sie sahen ein munteres Spiel, in dem die Eifeler Kicker zumindest in der ersten Hälfte prächtig dagegen hielten, nach Treffern von Andreas Theis und Manfred Heinisch zwischenzeitlich sogar mit 2:1 führten, ehe sich das Team um den 1990er Weltmeister Guido Buchwald und den 2006er WM-Dritten David Odonkor noch mit 11:2 durchsetzte. Das Allerwichtigste war aber der hohe Spendenbetrag von 50.000 Euro, den diese Partie zugunsten der Sportgruppen der Lebenshilfe Prüm einbrachte und deren jahrelangen Macher Karl-Heinz Thommes fast zu Tränen rührte.