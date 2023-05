Fußball Weltmeister wirbelt in Watzerath

Benefizspiele der mit vielen prominenten Fußballern gespickten Lotto-Elf haben im Prümer Land schon eine gewisse Tradition. Immer wieder trat die vom 1980er Europa- und zweifachen Vizeweltmeister Hans-Peter Briegel betreute Mannschaft in den vergangenen Jahren hier an. Das bislang letzte Match 2018 fand auf der Sportanlage an der Mehlener Straße in Gondenbrett statt und brachte satte 32.490 Euro an Spenden ein. Wenn es am Dienstag, 19 Uhr, auf der Sportanlage in Watzerath zu einer Neuauflage des Duells zwischen den Kicker-Legenden und regionalen Fußballgrößen von den Special-Olympics-Friends (siehe Info) kommt, geht es erneut um einen möglichst hohen Betrag zugunsten der Lebenshilfe. Konkret sollen mit dem Geld das therapeutische Reiten und die Kosten für die einzelnen Sportgruppen der Prümer Lebenshilfe finanziert werden. Die Firma Thome-Bormann aus Prüm-Dausfeld übernimmt gemeinsam mit den drei Sportvereinen DJK Watzerath, SSV Pronsfeld und SV Lünebach die Organisation des Spiels.