Fußball Raskobs Freistoßzirkler ebnet den Weg zum Pokalsieg

In einem emotional geführten, von Tempo und viel rassigen Zweikämpfen geprägten Finale der C- und Reserveligisten schnappte sich der SV Schleid II nach dem Meistertitel in der Kreisliga C16 nun auch den Kreispokal. Vor rund 200 Zuschauern hieß es am Samstag in Waxweiler gegen die gleichfalls in die B-Liga aufgestiegene SG Obere Kyll-Gönnersdorf am Ende 2:0.