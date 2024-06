Fußball So legten die Grenzland-Kicker Favorit Kylltal aufs Kreuz

Dank einer herausragenden und überdurchschnittlichen Leistung im Finale von Waxweiler sicherte sich B-Ligist SG Grenzland- Winterspelt den Kreispokal in der Konkurrenz der A- und B-Ligisten. Vor 550 Zuschauern gewann das Team von Spielertrainer Manuel Mombach gegen den klassenhöheren A-Ligisten SG Kylltal-Birresborn mit 4:0 (3:0). Der damaligen SG Großkampen gelang der Cupsieg zuletzt 2017 nach einem 3:2-Erfolg gegen die SG Prümer Land. Am Samstag setzte sich das spielerisch bessere, kämpferisch überzeugendere und mentalitätsstarke Team aus Winterspelt, Habscheid, Großkampenberg, Lützkampen und Üttfeld in souveräner Manier durch.