Fußball So geht der FSV Salmrohr die Bezirksliga an

Christian Rauen war erst mal auf Tauchstation gegangen, als der Abstieg aus der Rheinlandliga feststand. Doch nun äußert sich der Vorsitzende des FSV Salmrohr zu den Personalplanungen und Zielen des Vereins, der nach 47 Jahren in höheren Spielklassen zurück in der Bezirksliga angelangt ist. Einige hatten bereits den Abgesang auf FSV angestimmt. Doch wenige Tage vor dem Vorbereitungsstart am 1. Juli unter dem neuen Trainer Frank Thieltges verbreitet Rauen Zuversicht. Trotz einiger Abgänge sieht sich der Ex-Zweitligist für die kommende Runde (sehr) gut aufgestellt.