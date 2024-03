Fußball-Kreisligen Bereit für das ultimative Spitzenspiel

Einen klaren 4:1-Heimsieg hat die SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim in der Eifeler Kreisliga A6 gegen Bezirksliga-Absteiger SG Badem /Kyllburg/Gindorf gefeiert und liegt bei einer Partie weniger zwei Punkte hinter Spitzenreiter SG Mettendorf/Utscheid (2:1-Gewinner dank zwei Treffern in der Nachspielzeit bei der SG Steinchen-Malbergweich). Dreifacher Weinsheimer Torschütze war Oliver Schmidt, der die Treffer zum 1:1 (11.), 2:1 (34.) und 4:1 (88.) beisteuerte, nachdem Weinsheim bereits nach fünf Minuten durch einen Kopfballtreffer von Badems Janik Schmitz ins Hintertreffen geraten war. Für den lange am Kreuzband verletzten Angreifer waren das die Tore zwei bis vier in der laufenden Saison. Trainer Christoph Fuhrt, selbst im Angriff aktiv, ist sehr froh über die Rückkehr des 27-jährigen Torjägers. „Oli ist richtig gut drauf und wird uns mit seinem Torinstinkt und seiner Schnelligkeit hoffentlich noch etliche Tore bescheren.“ Zur Partie gegen Badem meinte der Coach: „Das war sehr wichtig für unser Selbstwertgefühl. Wir hätten das Spiel auch schon früher zu unseren Gunsten entscheiden können, doch Jonas Knauf im Bademer Tor hatte etwas dagegen. Am Ende aber war es ein verdienter Sieg für uns.“ Das Team um die Toptorjäger Fuhrt (18 Tore) und Damian Machon (13) gastiert nun am Sonntag ab 14.30 Uhr zum Top-Hit in Sinspelt. Fuhrt blickt einer großen Herausforderung entgegen: „Mettendorf hat unter anderem mit Masselter, Kolbet, Theis, Kimmlingen und Niederprüm jede Menge Qualitätsspieler. Wir fahren dahin, um den 4:1-Sieg aus dem Hinspiel zu bestätigen.“