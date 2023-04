Fußball Erst Liga-Pflicht, dann Pokal-Kür

Nach der 0:2-Niederlage am Sonntag gegen die SG Kylltal Birresborn hat sich die Lage für die SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim weiter zugespitzt. Das Team von Rainer Bauer und Christoph Fuhrt rangiert in der A-Klasse nach neun Spielen in Folge ohne Sieg mit 23 Punkten auf Platz elf. Genauso viele Zähler haben der SV Speicher und die SG Oberweis auf den Plätzen zwölf und 13. Nach aktuellem Stand müssen am Ende der Saison drei Mannschaften in die B-Klasse absteigen. Bei Punktgleichheit müsste (ein) Entscheidungsspiel(e) her, um den oder die Absteiger zu ermitteln.