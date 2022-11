Fußball : Attacke gegen Schiri: Kammer sperrt Spieler lange

Region Lange Spielsperren ziehen die Vorkommnisse bei der Partie in der Kreisliga C I am Samstag vor einer Woche zwischen den zweiten Mannschaften der SG Mehren/Darscheid und der SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim nach sich: Die von einem Akteur der Heimmannschaft ausgegangene Schiedsrichterbeleidigung ahndete die Kammer nach TV-Informationen mit einer Sperre von fünf Spielen.