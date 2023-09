Fußball Plötzlich der Gejagte

Nach einer wechselhaften Vorsaison, als die Mannschaft nach der Winterpause plötzlich im Tabellenkeller steckte, dann aber noch sicher den Klassenverbleib schaffte, sehen sie sich in Weinsheim, Schwirzheim und Olzheim plötzlich als Gejagter: Die Tabellenführung nach sieben Runden in der Kreisliga A6 kommt für Spielertrainer Christoph Fuhrt zwar überraschend, jedoch nicht von ungefähr. Mit fünf Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage (zuletzt gab es in Kelberg ein 0:1) ist das Team aus dem Prümer Land richtig gut aus den Startlöchern gekommen.