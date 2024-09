Fußball Zapp und seine kurze Fußball-Rente

Erst der verspielte Bezirksligaaufstieg in der Punktspielrunde, dann das Scheitern im Entscheidungsmatch gegen die SG Utscheid/Mettendorf (0:1) – und dann noch eine Aufstiegsrunde der A-Liga-Zweiten, die wegen der dann doch angewandten Quotientenregel im Endeffekt für die Katz‘ war (TV berichtete mehrfach): Die vergangene, eigentlich über Wochen und Monate hinweg so erfolgreiche A-Liga-Saison hatte für die SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim (WSO) am Ende einige Enttäuschungen zu bieten. Dass nun erst am vierten Spieltag der erste Sieg gelang und man auch schon im Kreispokal (1:2 bei A-Liga-Aufsteiger SV Fortuna Ulmen) draußen ist, führt Spielertrainer Christoph Fuhrt aber keineswegs auf die Tiefschläge im Finale der 2023/24er Runde zurück. „Es war ein etwas undankbares Auftaktprogramm für uns. Aus den bisherigen Spielen hätten wir aber auch einige Punkte mehr holen können.“