Fußball : Weiterer Titel für Elferheld von Berlin?

Longuich Deutscher Meister mit den Oldies von der Mittelmosel und darüber hinaus dem Fußball fest verbunden: Torwart und Jugendtrainer Thorsten Lang ist nun sogar einer der Kandidaten bei der DFB-Wahl zum Amateur des Jahres. Die Abstimmung läuft noch bis 2. Dezember.

Mit der Ü40-Auswahl der Spielgemeinschaft (SG) Mittelmosel Leiwen gewann der Torwart in den vergangenen Monaten alles, was es zu gewinnen gab. Die Krönung: Am 15. September holten sich Lang und seine Teamkollegen um langjährige Oberliga- oder Regionalligaspieler wie Uwe Heinsdorf, Markus Kuhnen, Achim Eberhardt und Christian Esch in Berlin den DFB-Cup. Damit wurden sie in der Alterskategorie der über 40-Jährigen Deutscher Meister. Von der Kreis- bis hinauf zur Bundesebene heimste Lang mit der SG insgesamt ein halbes Dutzend Titel ein.