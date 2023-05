Fußball Der gestoppte Höhenflug

Welschbillig/Kordel · Das Titelrennen in der Kreisliga A könnte am Sonntag entschieden werden: Siegt der SV Tawern beim abgeschlagenen Schlusslicht FC Könen, sind der Mannschaft von Trainer Steve Birtz eine Runde vor Schluss die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga nicht mehr zu nehmen. Ein Team, dass über weite Strecken in dieser Saison im Titelrennen mitmischte, ist die SG Welschbillig/Kordel. Warum es nicht für mehr als „nur“ Platz drei in der Endabrechnung reicht, verrät Trainer Klaus Grüber.

11.05.2023, 19:04 Uhr

Sven Bracker und die SG Welschbillig spielen auch diesmal vorne mit. Nach der Winterpause verlor das Team im Titelrennen aber an Boden. Foto: Sebastian J. Schwarz

Nur einen Punkt schlossen die Vereinigten aus Welschbillig und Kordel in der Vorsaison schlechter als Meister SG Igel-Liersberg ab und wurden Vizemeister der A-Klasse. Auch in dieser Runde sah es lange Zeit so aus, als ob das Team von Trainer Klaus Grüber bis zum Ende um den Titel mitspielen kann. Nach neun Spieltagen etwa führte die SG das Klassement noch an und lag nach der Hälfte der Runde nur einen Zähler hinter den mittlerweile enteilten Tawernern.