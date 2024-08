Fußball Auf das Pokal-Aus folgt ein Traumstart

Die sechs Jahre währende Ära Klaus Grüber ist vorbei. Zur neuen Saison haben mit Nicolas Dücker und Christian Adams gleich zwei (Spieler-) Trainer die Verantwortung bei der SG Welschbillig/Kordel übernommen. Beide haben bereits gemeinsam beim Luxemburger Erstligisten Victoria Rosport gespielt und wollen mit Fachkompetenz und Führungsqualitäten die Mannschaft in ein ruhiges Fahrwasser führen. Der Saisonauftakt in der Kreisliga A7 ist ihnen geglückt: Beim VfL Trier wurde am Sonntag gleich mit 5:1 gewonnen. Eine Woche zuvor, in der ersten Runde des Kreispokals, musste man gegen den jetzt in der von Mosel-Teams dominierten A9-Liga beheimateten SV Föhren im Elfmeterschießen allerdings die Segel streichen (3:5).