Jugendfußball Wenig Platz, aber viel Zusammenhalt

Auf dem Kunstrasenplatz am Winzerkeller wimmelt es nur so vor Kindern und Jugendlichen, welche an einem ganz normalen Mittwochabend den Bällen hinterherjagen. Alleine 20 Nachwuchsteams zählt der Verein. Hinzu kommen noch vier Seniorenmannschaften, die zwischen der Bezirks- und Kreisliga D angesiedelt sind. „Wir können zwar auch noch zeitweise den Platz im Schulzentrum nutzen. Insgesamt sind wir aber trotzdem am absoluten Limit, was die Kapazitäten angeht. Wir müssen bei den ganz Kleinen sogar mit Wartelisten arbeiten, um die Anfragen managen zu können“, berichtet Jugendleiter Michael Schleimer. Von etwa 17 bis oft nach 22 Uhr herrscht so fast jeden Tag in der Woche Hochbetrieb auf der vereinseigenen Anlage am Stadtrand unterhalb der Autobahnbrücke.