Mandern/Waldweiler Nach fünf Jahren ist im Sommer Schluss: Uwe Wess wird dann sein Trainer­engagement bei Mosel-/Hochwald-B-Ligist SG Mandern/Waldweiler beenden – auf eigenen Wunsch, wie er unterstreicht. Wess habe seit 2015 (damals kam er von der DJK Pluwig-Gusterath) „wirklich tolle Arbeit“ bei der Spielgemeinschaft geleistet, betont Manderns Fußball-Abteilungsleiter Ansgar Eisenring, der fieberhaft auf der Suche nach einem neuen Coach ist: „Wir hätten am liebsten einen Spielertrainer.

Unter seiner Regie schaffte Mandern im Jahre 2016 den Wiederaufstieg in die B-Klasse und hält sich seitdem dort. Eisenring betont, dass unter Wess „auch viele Spieler enorm dazugelernt“ hätten. Unter seiner Regie entwickelten sich einige Akteure so weiter, dass sie im Falle von Julian Flesch (Schillingen) und Jannik Marx (Rascheid) den Sprung in die Bezirksliga schafften. Yannik Stein hat es inzwischen sogar zum Stammspieler bei Rheinlandligist SG Zerf gebracht.

Es sei für beide Seiten Zeit für etwas Neues, sagt der in Pluwig lebende Wess: „Einige ältere Spieler in der Mannschaft sagen, sie hätten noch nie so lange den gleichen Trainer gehabt. Die Jüngeren hatten noch nie einen anderen.“ Wess will sich mit dem Klassenverbleib verabschieden. Auf alle Fälle übergebe er „eine charakterlich einwandfreie Truppe“.