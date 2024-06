Fußball Aus der Traum: Tawern verpasst Aufstieg

Westerburg · Der SV Tawern hat den Durchmarsch verpasst: Mit einem Sieg bei der SG Westerburg hätten die Schwarz-Weißen zum zweiten Mal binnen gut zwölf Monaten einen Aufstieg feiern können. Am Ende stand aber eine ernüchternde 0:3-Niederlage. Während die gastgebenden Westerwälder nun erstmals in der Fußball-Rheinlandliga spielen, geht es für Tawern in der Bezirksliga weiter.

09.06.2024 , 19:12 Uhr

Aller Einsatz half nichts: Karim Yahia (Bildmitte) und seine Tawerner mussten in Westerburg eine klare 0:3-Pleite quittieren und bleiben damit in der Bezirksliga. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz