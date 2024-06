Fußball 120 wechselhafte Minuten mit prickelndem Nachschlag

Erst vor knapp einem Jahr gingen der gerade aus der B-Liga abgestiegene SV Ayl und die SG Wawern/Kanzem, die eine Etage tiefer nur einen Mittelfeldplatz belegt hatte, zusammen. In der Zwischenzeit haben die Kicker von der Saar eine ganze Menge, ja sogar das maximal Mögliche, erreicht: Das 5:4 (1:1, 1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen im Finale um den kleinen Kreispokal am Freitagabend gegen den SV Trier-Irsch II machte den dritten Erfolg binnen weniger Wochen perfekt, nachdem zuvor sowohl die erste Mannschaft (in der C23) als auch die zweite Garnitur (in der Reserveklasse I, soll kommende Saison in der C-Liga antreten) Staffelsiege klargemacht hatten.