Fußball Wintercup im Sauertal: Eintracht Trier und Rosport im Finale

Nur knapp ist der FC Bitburg beim Wintercup im Sauertal am Einzug ins Finale gescheitert: Das Team von Trainer Fabian Ewertz unterlag am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz in Ralingen dem Luxemburger Erstligisten Victoria Rosport mit 6:7 nach Elfmeterschießen und tritt damit am Sonntag ab 13 Uhr im Spiel um Platz drei gegen den CS Grevenmacher aus der zweitklassigen Ehrenpromotion des Großherzogtums an. Dieser unterlag im klar gegen Oberligist Eintracht Trier mit 0:9 (0:3). Der SVE hat nun die Chance, am Sonntag ab 15.30 Uhr seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, wenn es gegen Rosport geht.