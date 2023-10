Fußball Mombach lobt die optimale Mischung

Seit Sommer fungiert Manuel Mombach als Spielertrainer beim B9-Ligisten SG Grenzland-Winterspelt und arbeitet damit Hand in Hand mit seinem vom Spielfeldrand aus coachenden Kollegen Thomas Mayer. Der 28-Jährige kam vom Bezirksligisten SG Arzfeld. „Es ist nicht so, dass ich unzufrieden in Arzfeld war, doch ich wollte die Gelegenheit nutzen, um mich als Trainer auszuprobieren. Und die SG Grenzland gab mir die Möglichkeit dazu. Ich habe mich von Anfang an auf diese Aufgabe gefreut, mehr Verantwortung übernehmen zu können“, stellt Mombach klar.