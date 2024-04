Fußball Der Sturmtank vom Koosbüsch

Getroffen hat er bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig für die SG Echtersbach, doch in dieser Saison ist ihm der große Durchbruch gelungen: Sebastian Neuhaus führt derzeit mit 24 Treffern die Torschützenliste der Kreisliga A6 an. So geht fast die Hälfte aller 53 erzielten Tore der Mannschaft von Spielertrainer Dominik Thielmann auf Neuhaus‘ Konto.