Fußball Von Wittlich nach Westfalen: Neue Aufgabe für Funktionär Ehlen

Raus aus dem vertrauten Umfeld in der Region, rein in ein neues, großes Aufgabengebiet: Jörg Ehlen aus dem Wittlicher Stadtteil Lüxem ist nach einer Übergangsphase inzwischen in Vollzeit beim Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) eingestiegen. Beim mit über einer Million Mitgliedern und mehr als 2100 Vereinen zweitgrößten Landesverband innerhalb des Deutschen Fußball-Bundes ist der 50-Jährige nun als Justiziar tätig. In kleineren Verbänden, wie dem im Rheinland, wird diese Funktion im Ehrenamt ausgeübt.