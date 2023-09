Fußball Wittlichs Wochen der Wahrheit

Wittlich · Beim SV Wittlich ist einiges in Bewegung. Zwar dümpeln die zweite und die neu ins Leben gerufene dritte Mannschaft in den Kreisligen B und C noch jeweils ohne Punkt am Tabellenende herum, doch das Aushängeschild überzeugt und liegt in der Kreisliga A8 weit vorne.

28.09.2023, 18:11 Uhr

Bleibt trotz der schweren Aufgaben, die anstehen, locker: Wittlichs Spielertrainer Fatih Sözen. Foto: Hans Krämer

Zumindest die erste Garnitur ist auf Kurs. Aus den ersten sieben Spielen holte das Team von Spielertrainer Fatih Sözen und seines mitspielenden Assistenten Burak Sözen 17 von 21 möglichen Punkten und ist noch ungeschlagen. Lediglich beim spektakulären 5:5 gegen den SV Hetzerath, als „wir fünf Standardgegentore kassiert haben“ (O-Ton Fatih Sözen) und beim jüngsten Liga-Hit gegen die SG Haag/Dhrontal/Horath/Merscheid (1:1) gingen die Säubrenner nicht als Sieger vom Platz.